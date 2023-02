Bergamo: controlli antidroga a Treviglio, un arresto e 10 denunce (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos) - controlli antidroga a Treviglio, in provincia di Bergamo. Nel corso dell'ultimo anno, nell'ottica di una mirata attività di repressione del traffico di sostanze stupefacenti, la polizia ha incrementato i servizi di controllo e monitoraggio, arrivando a sequestrare circa 900 grammi di sostanza stupefacente, tra cui eroina, cocaina, cannabinoidi e droghe sintetiche e a denunciare per spaccio 10 persone. Una persona è stata arrestata. A seguito di tale attività sono stati segnalati 74 assuntori, molti dei quali giovani sotto i 22 anni di età e anche 5 minorenni. Per circa il 30 per cento di loro, trovati alla guida al momento dei controlli, è stata sospesa la patente. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. (Adnkronos) -, in provincia di. Nel corso dell'ultimo anno, nell'ottica di una mirata attività di repressione del traffico di sostanze stupefacenti, la polizia ha incrementato i servizi di controllo e monitoraggio, arrivando a sequestrare circa 900 grammi di sostanza stupefacente, tra cui eroina, cocaina, cannabinoidi e droghe sintetiche e a denunciare per spaccio 10 persone. Una persona è stata arrestata. A seguito di tale attività sono stati segnalati 74 assuntori, molti dei quali giovani sotto i 22 anni di età e anche 5 minorenni. Per circa il 30 per cento di loro, trovati alla guida al momento dei, è stata sospesa la patente.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Bergamo: controlli antidroga a Treviglio, un arresto e 10 denunce - - webecodibergamo : Sono tanti gli ammessi alla prova orale del concorso. Il Comune potenzierà l’organico. Gandi: «Nuovi innesti per i… - AmoBergamo : #Bergamo Il cicerone abusivo e il locale sfitto usato come casa-vacanze: controlli a tutela dei turisti - webecodibergamo : In Piazza Vecchia «pizzicato» un cicerone senza permessi, in città bassa una «seconda casa sfitta» ospitava turisti. - Giorno_Bergamo : Frana di Predore: sentiero chiuso e controlli in quota -