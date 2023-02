Benevento 5, momento d’oro per l’Under 19: Mignone soddisfatto (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutimomento d’oro per il GG Team Wear Benevento 5 Under 19. La squadra di Giuliano Mignone, attualmente al secondo posto con 40 punti, a -1 dal Napoli, arriva da cinque vittorie di fila e una striscia di nove risultati utili consecutivi. «Direi che sono più che soddisfatto – esordisce mister Giuliano Mignone – ma oltre che per il risultato sportivo fin qui ottenuto, soprattutto per la crescita che il collettivo sta mostrando partita dopo partita. Stiamo provando a raggiungere quella consapevolezza che ci consentirebbe di essere sempre più solidi e continuare, appunto, questo trend positivo. Sappiamo benissimo che non è per nulla semplice, per cui durante la settimana lavoriamo sempre con abnegazione per stare sempre sul pezzo». «Cosa mi piace di più di questo ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiper il GG Team Wear5 Under 19. La squadra di Giuliano, attualmente al secondo posto con 40 punti, a -1 dal Napoli, arriva da cinque vittorie di fila e una striscia di nove risultati utili consecutivi. «Direi che sono più che– esordisce mister Giuliano– ma oltre che per il risultato sportivo fin qui ottenuto, soprattutto per la crescita che il collettivo sta mostrando partita dopo partita. Stiamo provando a raggiungere quella consapevolezza che ci consentirebbe di essere sempre più solidi e continuare, appunto, questo trend positivo. Sappiamo benissimo che non è per nulla semplice, per cui durante la settimana lavoriamo sempre con abnegazione per stare sempre sul pezzo». «Cosa mi piace di più di questo ...

