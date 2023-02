Belen Rodriguez è incinta di Stefano De Martino? La risposta della showgirl (Di giovedì 23 febbraio 2023) La showgirl Belen Rodriguez aspetta un altro bambino dal ballerino e conduttore tv Stefano De Martino? La loro storia ha attraversato degli alti e bassi, i due sono, infatti, tornati insieme per ben tre volte ma adesso sembrano aver trovato la loro armonia e stabilità. La loro storia sto procedendo nel migliore dei modi e le indiscrezioni sul fatto che Belen possa essere nuovamente incinta dell’ex ballerino di Amici non si fanno attendere. Ma come stanno davvero le cose? Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono in crisi? Le ultime news sulla coppia Le indiscrezioni sulla gravidanza (presunta) di Belen Rodriguez Ai più attenti fan della coppia, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 23 febbraio 2023) Laaspetta un altro bambino dal ballerino e conduttore tvDe? La loro storia ha attraversato degli alti e bassi, i due sono, infatti, tornati insieme per ben tre volte ma adesso sembrano aver trovato la loro armonia e stabilità. La loro storia sto procedendo nel migliore dei modi e le indiscrezioni sul fatto chepossa essere nuovamentedell’ex ballerino di Amici non si fanno attendere. Ma come stanno davvero le cose?Desono in crisi? Le ultime news sulla coppia Le indiscrezioni sulla gravidanza (presunta) diAi più attenti fancoppia, non ...

