Belén Rodriguez: «Adesso vorrei tornare a coprire il corpo…» (Di giovedì 23 febbraio 2023) A ventiquattro ore dal lancio ufficiale, la showgirl argentina ci racconta in anteprima il suo nuovo progetto. Mar de Margaritas è più di un brand moda: è una raccolta di dolci ricordi d'infanzia, pensata per vestire le donne in modo inclusivo. E come solo una donna - come Belén - saprebbe fare Leggi su vanityfair (Di giovedì 23 febbraio 2023) A ventiquattro ore dal lancio ufficiale, la showgirl argentina ci racconta in anteprima il suo nuovo progetto. Mar de Margaritas è più di un brand moda: è una raccolta di dolci ricordi d'infanzia, pensata per vestire le donne in modo inclusivo. E come solo una donna - come- saprebbe fare

