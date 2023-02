Bce imbottita di perdite | siamo rovinati? Quanto dobbiamo pagare

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) I rialzi dei tassi d'interesse decisi dalla Bce hanno avuto un effetto collaterale: mandare in rosso le banche centrali nazionali. L'ammontare esatto dellesi saprà soltanto quando verranno pubblicati i bilanci relativi al 2022 delle singole istituzioni, ma qualche dettaglio in più si potrà desumere dai risultati annuali che la Bce comunicherà giovedì prossimo. Dai saldi contenuti in quel documento si capirà infatti se Francoforte ha registrato un passivo l'anno scorso. E se i singoli Stati saranno chiamati a ripianare il buco. Ipotesi remota, certo, ma non del tutto peregrina. Lo statuto della Bce prevede infatti chele, come gli utili, vengano ripartiti tra le banche centrali nazionali in proporzione alla quota di capitale detenuta (per l'Italia il 13,8%). LONDRA HA GIÀ SBORSATO Altrove, d'altra parte, è già successo: di recente ...