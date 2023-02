Bastoni aiuto regista in Inter-Porto: gestisce una mole di gioco industriale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alessandro Bastoni è tra i migliori in campo in Inter-Porto (1-0), supportando bene la manovra nerazzurra. E sfiorando anche il primo gol in Champions League della sua carriera. SOLITA QUALITÀ – Altra ottima prestazione da parte di Alessandro Bastoni, uno dei migliori in Inter-Porto (qui la sua pagella). Il numero 95 assorbe benissimo i compiti di costruzione e supPorto alla manovra. Senza rischiare praticamente nulla dietro. E sovrastando quasi il compagno di fascia Federico Dimarco. Finendo la gara come uno dei giocatori più coinvolti nel gioco dell’Inter. ONNIPRESENTE – In Inter-Porto Bastoni è il giocatore dell’Inter che tocca più palloni, 92 in tutto. Quasi dieci ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Alessandroè tra i migliori in campo in(1-0), supportando bene la manovra nerazzurra. E sfiorando anche il primo gol in Champions League della sua carriera. SOLITA QUALITÀ – Altra ottima prestazione da parte di Alessandro, uno dei migliori in(qui la sua pagella). Il numero 95 assorbe benissimo i compiti di costruzione e supalla manovra. Senza rischiare praticamente nulla dietro. E sovrastando quasi il compagno di fascia Federico Dimarco. Finendo la gara come uno dei giocatori più coinvolti neldell’. ONNIPRESENTE – Inè il giocatore dell’che tocca più palloni, 92 in tutto. Quasi dieci ...

