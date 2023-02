Basket femminile | EuroCup | Venezia crolla nel finale | Ramla vince il match d’andata dei quarti | ma è tutto ancora possibile

Leggi su oasport

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Si è appena conclusa al Kiryat Menachem di, in Israele, la sfida tra le padrone di casa e la Umana Reyervalevole come andata deididell’di. Partita molto equilibrata e combattuta, che è vissuta di strappi e ricuciture da entrambe le parti e scelte arbitrali a dir poco discutibili. Ecco come è andata. Parte bene la squadra israeliana, che prima trova la tripla con Maxuella Lisowa Mbaka e poi va avanti 9-2 nei primi minuti delgrazie all’altra marcatura dalla distanza di Alyssa Baron.fatica a entrare in partita, sopratpalla in mano, prova a sbloccarsi con la tripla di Shiori Yasuma, ma è dalla lunetta che le venete ...