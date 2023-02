Basket: Eurolega, terza vittoria di fila per l'Olimpia Milano, Panathinaikos ko 78-76 (Di giovedì 23 febbraio 2023) Milano, 23 feb. - (Adnkronos) - terza vittoria consecutiva per l'Olimpia Milano, che festeggia nel 25° turno di Eurolega. Al Forum di Assago, il Panathinaikos fresco di cambio di guida tecnica (da Radonjic a Serelis) esce sconfitto con il punteggio di 78-76. Reduce dalla clamorosa eliminazione ai quarti di Coppa Italia, la squadra di coach Ettore Messina si riscatta grazie ai 16 punti a testa della coppia Napier-Davies, anche se le giocate decisive nel finale le firmano Melli con i due liberi del sorpasso e Tonut con una grande difesa nell'ultimo possesso. La classifica dell'EA7 resta deficitaria (9-15), sempre con una gara da recuperare. Venerdì tocca alla Virtus, che alla Segafredo Arena ospiterà il Baskonia: match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023), 23 feb. - (Adnkronos) -consecutiva per l', che festeggia nel 25° turno di. Al Forum di Assago, ilfresco di cambio di guida tecnica (da Radonjic a Serelis) esce sconfitto con il punteggio di 78-76. Reduce dalla clamorosa eliminazione ai quarti di Coppa Italia, la squadra di coach Ettore Messina si riscatta grazie ai 16 punti a testa della coppia Napier-Davies, anche se le giocate decisive nel finale le firmano Melli con i due liberi del sorpasso e Tonut con una grande difesa nell'ultimo possesso. La classifica dell'EA7 resta deficitaria (9-15), sempre con una gara da recuperare. Venerdì tocca alla Virtus, che alla Segafredo Arena ospiterà il Baskonia: match in diretta alle 20.30 su Sky Sport Uno e in streaming ...

