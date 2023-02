Basket, Eurolega 2023: l’Olimpia Milano vince in volata contro il Panathinaikos (Di giovedì 23 febbraio 2023) l’Olimpia Milano si risolleva dopo la prematura eliminazione in Coppa Italia con il successo in Eurolega sul Panathinaikos per 78-76. Si tratta del terzo successo consecutivo in Europa per la squadra di Messina, che conserva ancora una flebilissima speranza di poter accedere ai playoff. Più che per classifica è comunque una vittoria che può dare un po’ di morale ad una squadra in perenne difficoltà e che ne finale di partita ha rischiato di buttare via il buono costruito per 35 minuti. I migliori marcatori per Milano sono Brandon Davies e Shabazz Napier, che mettono entrambi a referto 16 punti. Un ottimo anche Nicolò Melli da 14 punti e 7 rimbalzi ed importante anche il contributo di uno Stefano Tonut da 11 punti con ben 32 minuti di utilizzo. Al Panathinaikos non bastano i 21 punti di ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023)si risolleva dopo la prematura eliminazione in Coppa Italia con il successo insulper 78-76. Si tratta del terzo successo consecutivo in Europa per la squadra di Messina, che conserva ancora una flebilissima speranza di poter accedere ai playoff. Più che per classifica è comunque una vittoria che può dare un po’ di morale ad una squadra in perenne difficoltà e che ne finale di partita ha rischiato di buttare via il buono costruito per 35 minuti. I migliori marcatori persono Brandon Davies e Shabazz Napier, che mettono entrambi a referto 16 punti. Un ottimo anche Nicolò Melli da 14 punti e 7 rimbalzi ed importante anche il contributo di uno Stefano Tonut da 11 punti con ben 32 minuti di utilizzo. Alnon bastano i 21 punti di ...

