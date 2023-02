Basket, Eurolega 2023: la Virtus Bologna ospita il Baskonia per riscattare il pesante ko contro il Barcellona (Di giovedì 23 febbraio 2023) Seconda sfida consecutiva contro una squadra spagnola per la Virtus Bologna in Eurolega. I bianconeri attendono alla Segafredo Arena (palla a due che verrà alzata alle ore 20:30 di domani sera) il Baskonia nel venticinquesimo turno della regular season 2022-2023, nel match che segna il ritorno della massima competizione continentale per club dopo la sosta per le coppe nazionali. I bolognesi tornano in campo in Europa dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Barcellona (75-92) due settimane fa, che ha interrotto una mini-striscia di due vittorie in fila. Le V-nere hanno un record di 11-13 dopo ventiquattro turni disputati, con la zona play-off che non è poi così lontana (l’ultimo posto utile è attualmente occupato dal Valencia con ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Seconda sfida consecutivauna squadra spagnola per lain. I bianconeri attendono alla Segafredo Arena (palla a due che verrà alzata alle ore 20:30 di domani sera) ilnel venticinquesimo turno della regular season 2022-, nel match che segna il ritorno della massima competizione continentale per club dopo la sosta per le coppe nazionali. I bolognesi tornano in campo in Europa dopo lasconfitta rimediatail(75-92) due settimane fa, che ha interrotto una mini-striscia di due vittorie in fila. Le V-nere hanno un record di 11-13 dopo ventiquattro turni disputati, con la zona play-off che non è poi così lontana (l’ultimo posto utile è attualmente occupato dal Valencia con ...

