Barzaghi: «Dzeko e Onana? Inter nelle scintille trova forza maggiore!» (Di giovedì 23 febbraio 2023) Marco Barzaghi su Sportmediaset chiarisce la situazione legata ad Edin Dzeko e André Onana, sottolineando al forza dell’Inter in queste situazioni. forza MAGGIORE – Barzaghi chiarisce così la situazione legata ai due giocatori dell’Inter: «Un po’ di nervosismo, l’importante che non si ceda in cartellini rossi che sono costati parecchio negli altri anni come contro Real Madrid e Liverpool. Polemiche Onana? Inzaghi le ha classificate come cose di campo, soprattutto con prestazioni come quella di ieri sera. Anche l’insofferenza di Dzeko durante la sostituzione è indice di un’Inter che non è piatta com’è successo la passata stagione. Magari in queste scintille trova una ... Leggi su inter-news (Di giovedì 23 febbraio 2023) Marcosu Sportmediaset chiarisce la situazione legata ad Edine André, sottolineando aldell’in queste situazioni.MAGGIORE –chiarisce così la situazione legata ai due giocatori dell’: «Un po’ di nervosismo, l’importante che non si ceda in cartellini rossi che sono costati parecchio negli altri anni come contro Real Madrid e Liverpool. Polemiche? Inzaghi le ha classificate come cose di campo, soprattutto con prestazioni come quella di ieri sera. Anche l’insofferenza didurante la sostituzione è indice di un’che non è piatta com’è successo la passata stagione. Magari in questeuna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Barzaghi: «Dzeko e Onana? Inter nelle scintille trova forza maggiore!» - internewsit : Barzaghi: «Dzeko e Onana? Inter nelle scintille trova forza maggiore!» - - infoitsport : Barzaghi: «Lukaku in rimonta su Dzeko, ma Inzaghi...» - news24_inter : Barzaghi: «#Lukaku in rimonta su #Dzeko, ma Inzaghi…» - infoitsport : Barzaghi: «Lukaku in rimonta su Dzeko, ma Inzaghi ha un debito» -