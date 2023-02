(Di giovedì 23 febbraio 2023) L'allenatore delha dichiarato di essere costantemente in contatto con Lionel. Nel caso in cui l'argentino non...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : Barcellona, Xavi parla del ritorno di Messi: L'allenatore del Barcellona Xavi ha dichiarato di essere costantemente… - tuttoatalanta : VIDEO - Xavi: 'Messi? Barcellona è casa sua, le porte sono sempre aperte. Dipende da lui' - infoitcultura : Barcellona, Xavi strizza l’occhio al ritorno di Messi - CalcioPillole : #Barcellona, #Xavi strizza l'occhio al ritorno di #Messi #calciomercato #cip - QuotidianPost : Xavi su Messi: “Porte sempre aperte per lui” -

M), 76' Rapinha (B) IL TABELLINO(4 - 3 - 3) : Ter Stegen; Koundè, Araujo, MArcos Alonso ...MANCHESTER UNITED (4 - 2 - 3 - 1) : De Gea; Wan - Bissaka, Varane, Shaw, Malacia; Casemiro, ...Le parole di, allenatore del, sul possibile ritorno in blaugrana di Lionel Messi. Tutti i dettagliha parlato in conferenza stampa del possibile ritorno di Messi al. PAROLE - "Messi...

Barcellona, Xavi parla del ritorno di Messi | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

BARCELLONA, XAVI: "MESSI PORTE SEMPRE APERTE" - Sportmediaset Sport Mediaset

Video, Xavi: "Messi Barcellona casa sua, porte sempre aperte" La Gazzetta dello Sport

Barcellona, Xavi su Messi: 'Questa è casa sua, porte sempre aperte' Calciomercato.com

Xavi: "Messi torna al Barcellona Porte sempre aperte, qui è casa sua" Sky Sport

In occasione della conferenza stampa per il match di Europa League contro il Manchester United, Xavi ha parlato di un possibile ritorno di Messi a Barcellona. Xavi: cos’ha detto su Messi Il match di ...Xavi, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Manchester United di Europa League: "Messi È un mio amico, siamo sempre in contatto e parliamo di tan ...