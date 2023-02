Barçagate, i nuovi documenti che mettono nei guai il club blaugrana (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il mondo del calcio continua a fare i conti con continui scandali. Non solo la Juventus in Italia, un’altra situazione delicatissima è quella del Barcellona. Sono emerse nuove rivelazioni e documenti in grado di complicare la situazione del club spagnolo, anche dal punto di vista sportivo. Il quotidiano madrileno ‘El Mundo’ ha svelato documenti riservati e questa mattina ha pubblicato una lettera inviata dai blaugrana nel 2018 dall’avvocato dell’ex arbitro Jose Maria Enriquez Negreira. E’ stato pubblicato un fax inviato proprio da Negreira al club catalano in cui avverte che non possono smettere di pagarlo “dopo tanti anni di relazione, tanti favori resi e tante confidenze condivise”. Foto di Alejandro Garcia / AnsaL’ex numero due degli arbitri precisa anche di aver ricevuto indicazioni dai diversi ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il mondo del calcio continua a fare i conti con continui scandali. Non solo la Juventus in Italia, un’altra situazione delicatissima è quella del Barcellona. Sono emerse nuove rivelazioni ein grado di complicare la situazione delspagnolo, anche dal punto di vista sportivo. Il quotidiano madrileno ‘El Mundo’ ha svelatoriservati e questa mattina ha pubblicato una lettera inviata dainel 2018 dall’avvocato dell’ex arbitro Jose Maria Enriquez Negreira. E’ stato pubblicato un fax inviato proprio da Negreira alcatalano in cui avverte che non possono smettere di pagarlo “dopo tanti anni di relazione, tanti favori resi e tante confidenze condivise”. Foto di Alejandro Garcia / AnsaL’ex numero due degli arbitri precisa anche di aver ricevuto indicazioni dai diversi ...

