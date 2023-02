Barbara D’Urso e Maria De Filippi hanno litigato? Il VIDEO prova che non si sopportano

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Cosa è successo fraDe? Le due conduttrici? A quanto pare qualcosa sotto c’è. Ma perché? Cosa è successo? Nelle ultime ore, la mediatrice di Pomeriggio 5 ha redarguito Marco Bellavia, ospite del suo programma, per aver citato il nome di una trasmissione della sua collega. Leggi anche:...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per @pomeriggio5: il programma di #Canale5 condotto da Barbara d’Urso è leader di fascia… - redazionerumors : La love story nata tra Flavio Briatore e Barbara d’Urso sarebbe già giunta al capolinea. Durante il giorno di San V… - RegalinoV : Briatore e D’Urso, è già finita la loro liason? Lui pizzicato ai Caraibi in buona compagnia - Ehi_befree : @SeleneColangelo @Sarret734520051 @fuoridalcorotv @mariogiordano5 Il punto è proprio quello: Giordano NEGA di avere… - PovStudios : RT @FRAGOLA1986: Barbara d'urso 74 anni Alta 1.70 Magra Tutta naturale 4 figli Che dire favolosa Signori miei 74 anni settantaquattro htt… -

Il flirt trae Flavio Briatore sembra già essere giunto al capolinea. Negli ultimi tempi ci sono state varie dichiarazioni che non hanno lasciato adito a dubbi. 'Siamo usciti un po' di volte con ...Ogginel suo programma quotidiano in onda su Canale 5 è tornata a parlare della famosa foto pubblicata sui giornali in cui l'ex concorrente del GF Vip è stato sorpreso a baciare una donna. ...

Flavio Briatore-Barbara D'Urso, amore al capolinea Il Tempo

Il San Valentino di Flavio Briatore è stato senza Barbara D'Urso: le ... Fanpage.it

Flavio Briatore, Barbara D'Urso addio La foto (piccante) che spiega tutto Liberoquotidiano.it

“Così sfido me stessa”. Tra risate e applausi, Barbara d'Urso torna a ... ilGiornale.it