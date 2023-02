Barbara D’Urso Contro Maria De Filippi | La Guerra Continua!

Leggi su gossipnews.tv

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Qualcuno forse non sa che traDenon scorre buon sangue. La riprova si é avuta nell’ultima diretta di Pomeriggio 5, quando laha zittito un suo ospite nel momento in cui ha nominato uno dei programmi della moglie di Costanzo. Per quale motivo le due conduttrici sono in? Ecco tutti i dettagli sulla vicenda! Lazittisce un ospite a Pomeriggio 5: ecco perché TraDenon scorre buon sangue da qualche tempo a questa parte. Le due conduttrici continuano ad essere distanti e lo si è capito nel corso dell’ultima diretta di Pomeriggio 5. Lainfatti, ad un certo punto, ha zittito un suo ospite, nel momento ...