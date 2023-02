Bapr | intesa con il gruppo Cva | la banca siciliana sarà al 100% green

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 23 febbraio 2023)Agricola Popolare di Ragusa ha sottoscritto un contratto per la fornitura di energia elettrica prodotta esclusivamente da fonti rinnovabili certificate con CVA Energie, la società di vendita delCVA, una delle più importanti realtà italiane nel settore dellaenergy. “La partnership con l’azienda delvaldostano – si legge in una nota aziendale – rappresenta un importante passo avanti nella missione dell’Istituto verso un futuro sempre più sostenibile”.“Agricola Popolare di Ragusa prosegue nel suo percorso– dichiara il Direttore Generale, Saverio Continella – in coerenza con il suo impegno nei confronti dell’ambiente e delle future generazioni. Continuiamo a guardare Oltre e ad essere noi stessi promotori attivi di un percorso che permetta la ...