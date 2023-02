Baiano | “Osimhen e Kvaratskhelia la coppia gol più bella d’Europa”

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Ciccioparla a Radio Kiss Kiss Napoli delle prestazioni in maglia azzurra di Victore Kvicha. L’ex attaccante parla die dice: “È un giocatore incredibile che sta crescendo partita dopo partita, io lo metto tra i primi tre in Europa“. Secondoall’inizio era una diamante grezzo con un dei margini di crescita incredibili. Prima lui giocava solo per fare gol, ora partecipa alla manovra è un giocatore completo e la sua crescita non è finita“.lapiùdel mondo, ecco l’idea di: “Oltre alla bellezza delle giocate basta guardarli, giocano l’uno per l’altro. Quando si crea questo feeling allora è tutto più semplice. ...

In due hanno già segnato 28 gol, sono uno al servizio dell'altro e gioiscono per le prodezze reciprocamente. In Europa si può accarezzare il sogno sotto il Vesuvio ...L’allenatore ed ex azzurro Francesco Baiano è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre condotto da Gianluca Gifuni: «Quello di quest’anno è un Napoli completo e europeo. Secondo me Di Lorenzo, ...