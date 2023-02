Bacio tra Fedez e Rosa Chemical, la Procura chiede l’archiviazione: “Il reato non esiste” (Di giovedì 23 febbraio 2023) Bacio Fedez Rosa Chemical archiviazione. La Procura di Imperia ha chiesto l’archiviazione dell’esposto presentato dall’associazione Pro Vita nei confronti di Fedez e Rosa Chemical per il loro Bacio al Festival di Sanremo durante la finale. Nell’esposto presentato dall’avvocato Luca Ghelfi si leggeva: “È stato presentato presso la Procura della Repubblica di Sanremo un esposto per ... TAG24. Leggi su tag24 (Di giovedì 23 febbraio 2023)archiviazione. Ladi Imperia ha chiestodell’esposto presentato dall’associazione Pro Vita nei confronti diper il loroal Festival di Sanremo durante la finale. Nell’esposto presentato dall’avvocato Luca Ghelfi si leggeva: “È stato presentato presso ladella Repubblica di Sanremo un esposto per ... TAG24.

