Bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo, per la Procura non è reato (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Non c'è reato": per questo motivo la Procura di Imperia ha deciso di archiviare l'esposto presentato dall'associazione Pro Vita & Famiglia contro Fedez e Rosa Chemical, per il Bacio in diretta televisiva sul palco dell'Ariston di Sanremo. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 23 febbraio 2023) "Non c'è": per questo motivo ladi Imperia ha deciso di archiviare l'esposto presentato dall'associazione Pro Vita & Famiglia contro, per ilin diretta televisiva sul palco dell'Ariston di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo la Procura chiede l'archiviazione: 'Il reato non esiste' - LaVeritaWeb : L’ennesima edizione del Festival arcobaleno finisce con un bacio gay tra Fedez e Rosa Chemical. Il siparietto, stud… - Jonovan32835379 : RT @zara_vittoria: Ma scusate quelle merde della trasmissione LE IENE..devono smettere di far sembrare uno scifoso bacio tra due uomini è n… - Vesper902 : RT @Iperbole_: Ricordate la denuncia fatta dai cattotalebani contro Sanremo per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical per 'atti osceni in luog… - freecookies_ : RT @repubblica: Per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo la Procura chiede l'archiviazione: 'Il reato non esiste' -