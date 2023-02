Bacio Fedez-Rosa Chemical, per la Procura niente reato (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Non c’è reato”: per questo motivo la Procura di Imperia ha deciso di archiviare l’esposto presentato dall’associazione Pro Vita & Famiglia contro Fedez e Rosa Chemical, per il Bacio in diretta televisiva sul palco dell’Ariston di Sanremo. “Hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv” scriveva l’associazione nell’esposto parlando di ‘repulsione’ e ‘volgarità’. Secondo la Procura non esiste alcun tipo di reato. Resta invece iscritto nel registro degli indagati Blanco per aver distrutto a calci la composizione di rose sul palcoscenico durante la prima serata del Festival. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) “Non c’è”: per questo motivo ladi Imperia ha deciso di archiviare l’esposto presentato dall’associazione Pro Vita & Famiglia contro, per ilin diretta televisiva sul palco dell’Ariston di Sanremo. “Hanno tenuto un comportamento di una gravità inaudita in diretta tv” scriveva l’associazione nell’esposto parlando di ‘repulsione’ e ‘volgarità’. Secondo lanon esiste alcun tipo di. Resta invece iscritto nel registro degli indagati Blanco per aver distrutto a calci la composizione di rose sul palcoscenico durante la prima serata del Festival. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

