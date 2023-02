“Baci e massaggio poi…” UeD | Gemma Galgani | la prima esterna con lui è roba forte Video

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Praticamente è successo di tutto nell’ultima puntata di Uomini e Donne condecisamente sugli scudi. Lei dopo un periodo in sordina, caratterizzato da delusioni amorose e dall’assenza di uomini ai quali eramente interessata, sembra aver trovato finalmente la persona giusta. E si sono verificati anche dei gesti decisamente intimi, che lasciano ben sperare per il futuro. Tutto è cominciato con un ballo di qualche giorno fa nello studio del dating show di Maria De Filippi. Ma subito il pubblico di Uomini e Donne ha capito chevolesse fare sul serio, così come il cavaliere che si è già infatuato dell’ex di Giorgio Manetti. Dopo quella danza davanti a tutti, entrambi hanno preso la decisione di conoscersi in maniera ancora più approfondita e quindi hanno deciso di uscire ...