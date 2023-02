Baci, abbracci e apprezzamenti: prete a processo per abusi, ma continua a insegnare nella stessa scuola (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da due anni è a processo per presunti abusi avvenuti nel liceo in cui continua ancora a insegnare. È il caso di don Luca Matteo, docente di religione del liceo “Francesca Capece” di Maglie, nel leccese, riportata da Il Corriere del Mezzogiorno. Il 48enne è accusato di molestie e violenza privata, continuate e aggravate, nei confronti di una decina di studentesse e di un’altra insegnante. I fatti risalgono al periodo tra il 2015 al 2019, quando era anche vicepreside dell’istituto. Il sacerdote è accusato di numerosi episodi, in cui avrebbe costretto le studentesse e l’insegnante a subire “atti non graditi” come Baci, abbracci e carezze sulle labbra, oltre a tentativi di sistemare gli occhiali o chiudere le zip delle studentesse. A loro avrebbe anche rivolto ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da due anni è aper presuntiavvenuti nel liceo in cuiancora a. È il caso di don Luca Matteo, docente di religione del liceo “Francesca Capece” di Maglie, nel leccese, riportata da Il Corriere del Mezzogiorno. Il 48enne è accusato di molestie e violenza privata,te e aggravate, nei confronti di una decina di studentesse e di un’altra insegnante. I fatti risalgono al periodo tra il 2015 al 2019, quando era anche vicepreside dell’istituto. Il sacerdote è accusato di numerosi episodi, in cui avrebbe costretto le studentesse e l’insegnante a subire “atti non graditi” comee carezze sulle labbra, oltre a tentativi di sistemare gli occhiali o chiudere le zip delle studentesse. A loro avrebbe anche rivolto ...

