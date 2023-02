Aviaria, morta una persona positiva all’H5N1: è una bambina di 11 anni (Di giovedì 23 febbraio 2023) Aviaria, morta un persona positiva all’H5N1: è una bambina di 11 anni. Il decesso è avvenuto in Cambogia L’Organizzazione mondiale della sanità aveva lanciato l’allarme sull’Aviaria e su un possibile salto di specie. Le preoccupazioni sono diventate realtà, una bambina di 11 anni positiva all’H5N1 è morta in Cambogia. La bambina si era ammalata lo scorso 16 febbraio, accusando febbre, tosse e mal di gola. In seguito al peggioramento della malattia è stata ricoverata in ospedale, dove è morta. La notizia è stata data dal dipartimento di controllo delle malattie trasmissibili della Cambogia. La malattia si diffonde tipicamente dagli ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 febbraio 2023)un: è unadi 11. Il decesso è avvenuto in Cambogia L’Organizzazione mondiale della sanità aveva lanciato l’allarme sull’e su un possibile salto di specie. Le preoccupazioni sono diventate realtà, unadi 11in Cambogia. Lasi era ammalata lo scorso 16 febbraio, accusando febbre, tosse e mal di gola. In seguito al peggioramento della malattia è stata ricoverata in ospedale, dove è. La notizia è stata data dal dipartimento di controllo delle malattie trasmissibili della Cambogia. La malattia si diffonde tipicamente dagli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 361_magazine : Aviaria, morta una persona positiva all'H5N1: è una bambina di 11 anni - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Aviaria, bambina di 11 anni morta in Cambogia #aviaria #Cambogia #23febbraio - juornoit : #Juorno #aviaria ragazzina di 11 anni #morta in #Cambogia - MediasetTgcom24 : Aviaria, bambina di 11 anni morta in Cambogia #aviaria #Cambogia #23febbraio -