(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Promesse non mantenute, denaro sperperato, progetti fallimentari, non sei fatto per il calciomercato. DeDimettiti”. E’ questo lo striscione apparso nella serata all’esterno del Partenio-Lombardi. NelSud è finito il direttore sportivo dell’US, Enzo De. Idicominciano a farsi sentire feroci, appena dopo un mese dalla chiusura del mercato invernale. I primi segnali già domenica dopo la sconfitta con la Viterbese. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

... col marchio Gaia, la Cipolla Ramata di Montoro () per la quale si lavora in direzione dell'...(in abbinamento Falanghina spumantizzata 'Bora' e 'Maestrale' dell'Azienda agricola Capo Tre, ...ABOUT BIGMAMA Biografia: BigMama, nome d'arte di Marianna Mammone, nasce nel 2000 ade ... Durante l'estate dello stesso anno BigMama e protagonista del suo primo tour,date in giro per l'...

Avellino, venti di contestazione: De Vito nel mirino della Curva Sud anteprima24.it

Meteo Avellino: oggi nubi sparse, Giovedì 23 e Venerdì 24 poco nuvoloso iLMeteo.it

Le previsioni di oggi 20 febbraio 2023 ad Avellino AvellinoToday

Meteo Avellino: oggi e domani sereno, Giovedì 16 nubi sparse iLMeteo.it

Carnevale 2023: "Avellino torna a essere il catalizzatore di tutta la provincia" AvellinoToday

I venti saranno deboli da Sud-Ovest al mattino con intensità di circa 10km/h, moderati da Ovest-Sud-Ovest al pomeriggio con intensità tra 10km/h e 15km/h, alla sera deboli da Ovest-Sud-Ovest con ...Avellino, meteo per Martedì 21 Febbraio 2023. Giornata prevalentemente nuvolosa, temperature comprese tra 5 e 11°C ...