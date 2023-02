Avellino | Rastelli può sorridere | un rientro in gruppo

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa squadra ha sostenuto una seduta pomeridiana di allenamento. I biancoverdi hanno svolto un lavoro classico di pre rifinitura, con esercitazioni specifiche e partitella in famiglia. Davide Mazzocco è ritornato a lavorare in. Antonio Di Gaudio si è sottoposto a terapie per i postumi di una ginocchiata al quadricipite. Ramzi Aya e Jacopo Dall’Oglio hanno continuato il programma di terapie per smaltire i rispettivi problemi fisici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Massimo non ha potuto contare su Antonio Di Gaudio nell'allenamento pomeridiano. Riposo a scopo precauzionale e nuovo stop per l'attaccante dell'Avellino, spesso limitato dagli infortuni. Allenamento alle 15 e preparazione che prosegue a porte chiuse in casa. La società irpina, che dall'avvio della gestione tecnica di Massimo Rastelli aveva puntato sull'aprire il 'Partenio - Lombardi' al pubblico e alla stampa per la prima seduta settimanale, ha cambiato strategia.

Trentasei punti in 28 giornate, meno della metà di quelli conquistati dalla capolista Catanzaro. Nove vittorie, nove pareggi e dieci sconfitte. Si è passati dall’un punto di media a partita di mister ...L’Avellino perde anche con la penultima della classifica: la Viterbese. Margiotta punisce i lupi con una doppietta e li fa sprofondare in una crisi profonda. La formazione biancoverde non riesce a ris ...