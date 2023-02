Avanti Un Altro: Ecco Che Fine Ha Fatto L’Alieno! (Di giovedì 23 febbraio 2023) Avanti Un Altro: l’alieno è stato un personaggio amato e chiacchierato del programma, ma sono anni che non ne fa più parte. Ecco perché e che cosa sta facendo… L’alieno è stato per lungo tempo uno dei personaggi più amati di Avanti Un Altro. Quest’ultimo faceva ridere molto i telespettatori, ma da un po’ di tempo a questa parte non fa più parte del minimondo, ed anche sui social non appare più. In tanti quindi si sono chiesti che Fine abbia Fatto. Avanti Un Altro: che Fine ha Fatto Leonardo Tricarico, L’Alieno! Ad Avanti Un Altro, sono sempre tanti i personaggi del minimondo. Questo minimondo è rappresentato da alcuni personaggi divertenti che di ... Leggi su uominiedonnenews (Di giovedì 23 febbraio 2023)Un: l’alieno è stato un personaggio amato e chiacchierato del programma, ma sono anni che non ne fa più parte.perché e che cosa sta facendo… L’alieno è stato per lungo tempo uno dei personaggi più amati diUn. Quest’ultimo faceva ridere molto i telespettatori, ma da un po’ di tempo a questa parte non fa più parte del minimondo, ed anche sui social non appare più. In tanti quindi si sono chiesti cheabbiaUn: chehaLeonardo Tricarico,AdUn, sono sempre tanti i personaggi del minimondo. Questo minimondo è rappresentato da alcuni personaggi divertenti che di ...

