Avanti un altro chiude i battenti: l'annuncio dell'autore Salvati e le motivazioni (Di giovedì 23 febbraio 2023) La notizia è arrivata completamente inaspettata per i numerosi fan di Avanti un altro: dopo tredici edizioni, il format condotto da Paolo Bonolis chiuderà per sempre alla fine della stagione 2023-2024. A comunicare la notizia è stato l'autore dello show, Marco Salvati, il quale ha sottolineato che la decisione di porre fine al programma è stata presa sia per volontà del conduttore che per il fatto che il programma ha raggiunto una certa maturità e ha completato il suo percorso. Avanti un altro chiude, le parole dell'autore Marco Salvati parla della decisione di chiudere la trasmissione Avanti un altro e dice: «Non si molla un programma che va bene», ha affermato, «ma anche le cose ...

