Autostrada A1: aperto regolarmente il casello di Firenze sud. Annullata la chiusura annunciata (Di giovedì 23 febbraio 2023) Sulla A1 Milano-Napoli, è stata Annullata - come informa un comunicato di Autostrade per l'Italia - la chiusura dell'uscita della stazione di Firenze sud, prevista dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di lunedì 27 febbraio. L'articolo proviene da Firenze Post.

