Autonomia differenziata, Muscarà: "Tardi ma ci stiamo unendo. C'era anche De Luca… siciliano" (Di giovedì 23 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto È terminato da poco l'intervento del consigliere Muscarà all'evento organizzato dall'associazione Campo Sud alla sede della città metropolitana di Napoli, presenti tante personalità politiche da Poli Bortone a Cateno De Luca. "Purtroppo, arriviamo Tardi e carichi di meraviglia rispetto ad una cosa che è arrivata dal 2001, una trama che ha bisogno soltanto dell'approvazione che avverrà in un parlamento nord centrico – dichiara il consigliere Muscarà –. Non possiamo cercare la fiducia di tutti quei partiti che hanno governato in questi vent'anni, e che binario dopo binario, stanno arrivando alla divisione totale ed ufficiale del Paese. Mi sarei aspettata ad un evento così importante, di trovarmi il presidente De Luca, il quale si dichiara contrario all'Autonomia ...

