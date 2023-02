Autonomia differenziata, Calderoli incontra il Crr di Confindustria (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministro Roberto Calderoli ha partecipato oggi alla seduta del Consiglio delle Rappresentanze Regionali di Confindustria, su invito del vicepresidente Vito Grassi, intervenendo per presentare la riforma dell’Autonomia differenziata e confrontarsi sul tema con i presidenti. “E’ stata un’occasione utile per esporre il nostro ambizioso progetto di riforma del Paese, approfondendo una tematica che so essere molto tecnica, con l’obiettivo di rendere consapevoli delle sue grandi potenzialita’” ha dichiarato il ministro. E ha aggiunto: “Ci siamo confrontati su materie e livelli essenziali delle prestazioni, siamo scesi nel particolare con esempi concreti e ho ribadito anche oggi il concetto alla base dell’Autonomia differenziata: permettere a tutti i territori di sviluppare al meglio le ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il ministro Robertoha partecipato oggi alla seduta del Consiglio delle Rappresentanze Regionali di, su invito del vicepresidente Vito Grassi, intervenendo per presentare la riforma dell’e confrontarsi sul tema con i presidenti. “E’ stata un’occasione utile per esporre il nostro ambizioso progetto di riforma del Paese, approfondendo una tematica che so essere molto tecnica, con l’obiettivo di rendere consapevoli delle sue grandi potenzialita’” ha dichiarato il ministro. E ha aggiunto: “Ci siamo confrontati su materie e livelli essenziali delle prestazioni, siamo scesi nel particolare con esempi concreti e ho ribadito anche oggi il concetto alla base dell’: permettere a tutti i territori di sviluppare al meglio le ...

