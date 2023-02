Auto elettriche, l’Italia procede a marcia indietro. Eppure il 2035 è un orizzonte fin troppo dilatato (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Unione europea ha approvato il divieto di vendere Auto a combustione interna a partire dal 2035, con l’obiettivo di ridurre le emissioni del settore Automobilistico del 55% sulle nuove vendite entro il 2030. Una legge a lungo sollecitata dai movimenti ecoclimatici e non solo: il trasporto su gomma causa infatti il 74.5% delle emissioni del settore dei trasporti (sette volte tanto l’aviazione) ed è pertanto un’area in cui gli interventi di decarbonizzazione sono cruciali. Alcune soluzioni tecnologiche già esistono e sono da decenni alla portata delle grandi case Automobilistiche. Il governo italiano si è schierato contro questa misura europea: secondo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e altri colleghi di governo, si tratta di un provvedimento troppo accelerato, che non dà sufficiente tempo alle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 febbraio 2023) L’Unione europea ha approvato il divieto di venderea combustione interna a partire dal, con l’obiettivo di ridurre le emissioni del settoremobilistico del 55% sulle nuove vendite entro il 2030. Una legge a lungo sollecitata dai movimenti ecoclimatici e non solo: il trasporto su gomma causa infatti il 74.5% delle emissioni del settore dei trasporti (sette volte tanto l’aviazione) ed è pertanto un’area in cui gli interventi di decarbonizzazione sono cruciali. Alcune soluzioni tecnologiche già esistono e sono da decenni alla portata delle grandi casemobilistiche. Il governo italiano si è schierato contro questa misura europea: secondo il ministro degli Esteri, Antonio Tajani e altri colleghi di governo, si tratta di un provvedimentoaccelerato, che non dà sufficiente tempo alle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TCommodity : Solo ora che hanno scoperto l’ovvio, ossia che Pechino tutela i propri costruttori di auto, i produttori europei cr… - GuidoDeMartini : ?? AUTO ELETTRICHE? IN ITALIA NON VANNO Gli italiani preferiscono sentire il rumore del motore e, soprattutto, quand… - GuidoDeMartini : ?? AUTO ELETTRICHE? SENZA INCENTIVI IN EUROPA NON LE VUOLE NESSUNO (E GLI ITALIANI NEPPURE CON GLI INCENTIVI, BENE!??… - PaoloPolvara : Sulla balla spaziale delle auto elettriche, l’ultimo abbaglio dei talebani green - - Vera52834961 : RT @galietti82: le case automobilistiche tedesche realizzano con crescente angoscia che la loro quota di mercato nel mercato cinese delle a… -