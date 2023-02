Aurora Ramazzotti, svelato il nome del bebè in arrivo: italiani senza parole (Di giovedì 23 febbraio 2023) Personaggi tv. Aurora Ramazzotti, svelato il nome del bebè in arrivo: l’indiscrezione. Ieri sera, 22 Febbraio 2023, la Ramazzotti è apparsa con il suo pancione nel programma Michelle Impossible & Friends. C’è stato anche un momento molto dolce tra Aurora e papà Eros che ha commosso mamma Michelle. Una reunion di famiglia in prima serata su Canale 5 che ha commosso il pubblico in studio e da casa. Sul settimanale Oggi è arrivata l’intervista a papà Eros, che ha parlato sia del suo ruolo di padre. Inoltre, il cantante molto presto diventerà nonno e così tra una chiacchiera e l’altra si è parlato anche del nome del futuro bebè.



