Aurora Ramazzotti | ' Papà Eros? Ecco la sua reazione quando gli ho detto che aspettavo un bambino'

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Michelle Hunziker ,e la loro figlia: il trio riunito per scaldare ancora una volta i cuori dei fan. A ' Michelle Impossible ' - seconda edizione del programma della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Momenti che restano così… impressi nella mente ??” Reunion familiare sul palco di #MichelleImpossible. Che bello v… - Lizzy92436327 : RT @RickyPalazzolo: Aurora Michelle ed Eros Ramazzotti rappresentano la famiglia del mulino bianco nel 2023. Separati ma uniti da un amore… - geokawa : RT @mircojuve94: Aurora Michelle ed Eros Ramazzotti rappresentano la famiglia del mulino bianco nel 2023. Separati ma uniti da un amore gra… - AffiliLeonardo : RT @fanpage: Dopo aver emozionato sul palco di Michelle Impossibile, confida la gioia per la nascita futura del suo primo nipotino, figlio… - AffiliLeonardo : RT @RickyPalazzolo: Aurora Michelle ed Eros Ramazzotti rappresentano la famiglia del mulino bianco nel 2023. Separati ma uniti da un amore… -

La conduttrice scoppia in lacrime Michelle Impossible & Friends, stasera in tv (mercoledì 22 febbraio): ospiti e anticipazioni dello show della Hunziker, pazienza finita: 'Per la ...Mamme star 2023: le dolci attese del nuovo anno guarda le foto Leggi anche › Mamme star del 2023: dal primo bebè dial quarto figlio di Blake Lively Luca Argentero e Cristina ...

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti: "Se non posto inondata di messaggi" Corriere dello Sport

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti: "Se sparisco inondata di messaggi" Tuttosport

Aurora Ramazzotti, pazienza finita: «Per la nascita del bambino manca ancora più di un mese» leggo.it

Al settimanale Oggi, Eros Ramazzotti apre le proprie porte di casa in Franciacorta ... il primo con Michelle Hunziker, madre di Aurora, e poi con Marica Pellegrinelli che gli ha donato Raffaela Maria, ...Ospiti della prima puntata: Eros Ramazzotti e la figlia Aurora, con tanto di pancione. I tre, tra duetti e chiacchiere famigliari, hanno parlato anche del fiocco azzurro che sta per arrivare. "Volevo ...