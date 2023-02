Aurora Ramazzotti | come ha reagito il padre Eros alla gravidanza

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fanpage : “Momenti che restano così… impressi nella mente ??” Reunion familiare sul palco di #MichelleImpossible. Che bello v… - Lizzy92436327 : RT @RickyPalazzolo: Aurora Michelle ed Eros Ramazzotti rappresentano la famiglia del mulino bianco nel 2023. Separati ma uniti da un amore… - geokawa : RT @mircojuve94: Aurora Michelle ed Eros Ramazzotti rappresentano la famiglia del mulino bianco nel 2023. Separati ma uniti da un amore gra… - AffiliLeonardo : RT @fanpage: Dopo aver emozionato sul palco di Michelle Impossibile, confida la gioia per la nascita futura del suo primo nipotino, figlio… - AffiliLeonardo : RT @RickyPalazzolo: Aurora Michelle ed Eros Ramazzotti rappresentano la famiglia del mulino bianco nel 2023. Separati ma uniti da un amore… -

, quando partorisce: età, vita privata, fidanzato: 'Papà Eros Ecco la sua reazione quando gli ho detto che aspettavo un bambino' Michelle Impossible, Hunziker e ...Forti emozioni per Michelle Hunziker nel debutto nel suo nuovo show su Canale 5 'Michelle Impossible&Friends' . Ospiti della prima puntata: Erose la figlia, con tanto di pancione. I tre, tra duetti e chiacchiere famigliari, hanno parlato anche del fiocco azzurro che sta per arrivare. 'Volevo approfittare per dirti una cosa ...

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti: "Se non posto inondata di messaggi" Corriere dello Sport

Lo sfogo di Aurora Ramazzotti: "Se sparisco inondata di messaggi" Tuttosport

Aurora Ramazzotti, pazienza finita: «Per la nascita del bambino manca ancora più di un mese» leggo.it

Nel corso della puntata Aurora Ramazzotti ha raggiunto i suoi genitori Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker sul palcoscenico e ha raccontato la reazione del padre alla sua gravidanza. Poi ha cantato ...Ma sempre nei limiti. Io sono così, in amore ancora di più». Eros #Ramazzotti: “Adorerò qualunque nome Aurora e Goffredo daranno a mio nipote. Mi sarebbe piaciuto #Eros”. Per Eros, Michelle «è una ...