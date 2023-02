(Di giovedì 23 febbraio 2023) C’è anche un po’ d’nella seconda stagione delno,Of The, dato che nel cast è stata arruolata. La piccoladi Mondello non era di certo fra la favorite nel corso della seconda edizione di, ma grazie alla sua spontaneità, alla sua ironia (e ad un po’ di botte di qulo) è riuscita ad arrivare in finale. Dalle registrazioni di DRI2 (si sono svolte nell’estate del 2022)è cresciuta e per questo motivo è stata chiamata perallo spin off di RuPaul’sdedicato al canto. A condurre ci sarà il giudice ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... BITCHYFit : Aura Eternal di Drag Race Italia vola in America per partecipare al reality Queen Of The Universe… - AnnaSesenna : RT @elenawuap: Congratulazioni carissima Aura Eternal #tzvip - GigiGx : @EnfantProdige Sì, sarà distribuito anche con la terza edizione da MTV Italia free e su Paramount+ a pagamento. Per… - robviperr : AURA ETERNAL DI FRONTE A TRIXIE MATTEL - SagatJyn : RT @madeingiangio: Aura Eternal a queen of the universe??? MI SONO MOSSO -

... Obama, Panthera Virus, Tanissa Yoncè, e Narciso, e vede arrivare in semifinale, Skandalove, La Diamond, Nehellenia e La Petite Noire: solo una tra loro sarà la vincitrice della nuova ...Il general public che ieri sera si è sintonizzato su Real Time ha così visto l'ingresso in werk room di, Gioffrè, La Diamond, La Petite Noire, Narciso, Nehellenia, Obama, Panthera Virus, ...

Joining Maxie on the cast are "Drag Race Holland" alum Love Masisi, "Drag Race Italia" alum Aura Eternal, Chloe V, Jazell Barbie Royale, Militia Scunt, Miss Sistrata, Taiga Brava, Trevor Ashley, and ...Aussie diva Trevor Ashley has joined the second season of drag singing contest Queen of the Universe, hosted by Graham Norton. The second season sees drag queens from Australia, Italy, Brazil, USA, ...