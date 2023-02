Aumento pensioni: l’addio alla cessione dei crediti salva la riforma (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con il blocco della cessione dei crediti dei bonus edilizi, il Governo Meloni conferma le sue buone intenzioni in materia di pensioni 2023. Con lo stop della cessione dei crediti e dello sconto in fattura, l’Esecutivo avrà a disposizione oltre 30 miliardi di risorse finanziarie da utilizzare per la riforma fiscale e per quella relativa alle pensioni INPS. Pertanto, ci sono buone notizie per i pensionati. Addio cessione del credito, i pensionati festeggiano La cessione del credito legata ai bonus edilizi ha creato non pochi problemi: con tutte le truffe che si sono susseguite nel tempo, il Superbonus è costato circa 2mila euro a nucleo familiare. In più, le banche non riescono più ad accettare la cessione, ci sono ... Leggi su blowingpost (Di giovedì 23 febbraio 2023) Con il blocco delladeidei bonus edilizi, il Governo Meloni conferma le sue buone intenzioni in materia di2023. Con lo stop delladeie dello sconto in fattura, l’Esecutivo avrà a disposizione oltre 30 miliardi di risorse finanziarie da utilizzare per lafiscale e per quella relativa alleINPS. Pertanto, ci sono buone notizie per i pensionati. Addiodel credito, i pensionati festeggiano Ladel credito legata ai bonus edilizi ha creato non pochi problemi: con tutte le truffe che si sono susseguite nel tempo, il Superbonus è costato circa 2mila euro a nucleo familiare. In più, le banche non riescono più ad accettare la, ci sono ...

