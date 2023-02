Attivisti contro l'ambasciata russa in Uk: dipinta mega bandiera ucraina (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un gruppo di Attivisti pro-Kiev ha sparso 300 litri di vernice gialla e blu sulla strada dinanzi all'ambasciata russa a Londra per formare una mega bandiera ucraina. La polizia inglese ha arrestato quattro persone Leggi su ilgiornale (Di giovedì 23 febbraio 2023) Un gruppo dipro-Kiev ha sparso 300 litri di vernice gialla e blu sulla strada dinanzi all'a Londra per formare una. La polizia inglese ha arrestato quattro persone

