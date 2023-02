Attilio Romita si scaglia contro alcuni vipponi | “Donnamaria il peggiore”

(Di giovedì 23 febbraio 2023)non ha mai paura di esprimere la propria opinione. Fino a che è stato un concorrente del Grande Fratello Vip 7, in effetti, lo ha sempre fatto. E fuori dalla casa più spiata d’Italia continua a dire la sua. Ospite di Casa Chi, il noto giornalista tv ha parlato dei suoi colleghisvelando chi sono quelli che salva e spiegando chi sono, invece, i più falsi all’interno del reality.: iche salvaha spiegato che i tre concorrenti che lui salva sono: Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Onestini. Per lui, questisono tre veri amici. Tutti uomini perché inizialmente, lui ha avuto un atteggiamento di distacco nei confronti delle donne della casa. ...

"on fire". Ospite di Casa Chi, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha svelato quali sono i concorrenti più falsi di questa edizione, puntando il dito su Donnamaria , Tavassi, ...Prima di Spinalbese, anche, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi e Wilma Goich avevano fatto lo stesso errore. A novembre 2022 la voce de Le colline sono in fiore , rientrando dall'...

Attilio Romita ha parlato molto bene di Antonino Spinalbese, Daniele Dal Moro e Luca Onestini: “Salvo sicuramente loro. Questi tre nomi per me sono tre amici… perché tutti uomini Perché all’inizio ...Questa sera Sarah e Attilio avranno un'ulteriore possibilità per confrontarsi in merito al famoso bigliettino.