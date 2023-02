Attenzione a certi prodotti, questa marca di caffè ha insetti dentro (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fra gli scaffali del supermercato si trovano esposte moltissime confezioni di caffè prodotte da aziende che vi mettono il marchio. Da alcuni giorni si trova anche il caffè con gli insetti. C’è chi ora segue la moda di mangiare insetti, ma non tutti sono ancora pronti a nutrirsi di insetti, in quello che viene chiamato il “cibo del futuro.”. Attenzione a questo marchio. Cosa hanno trovato dentro certi prodotti. (Continua dopo le foto…) insetti al caffè: dove comprare il nuovo snack a base di grilli Non stiamo parlando di un caffè contaminato da insetti. Gli insetti e il caffè in questo prodotto sono abbinati di proposito. Si ... Leggi su tvzap (Di giovedì 23 febbraio 2023) Fra gli scaffali del supermercato si trovano esposte moltissime confezioni diprodotte da aziende che vi mettono il marchio. Da alcuni giorni si trova anche ilcon gli. C’è chi ora segue la moda di mangiare, ma non tutti sono ancora pronti a nutrirsi di, in quello che viene chiamato il “cibo del futuro.”.a questo marchio. Cosa hanno trovato. (Continua dopo le foto…)al: dove comprare il nuovo snack a base di grilli Non stiamo parlando di uncontaminato da. Glie ilin questo prodotto sono abbinati di proposito. Si ...

