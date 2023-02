Attentato all’allenatore Calabro | colpi di fucile contro l’auto

Leggi su calcioweb.eu

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Un gravissimo episodio si è verificato nel calcio italiano, nel campionato di Serie C. La vittima è Antonio, allenatore della Virtus Francavilla. La squadra è stata protagonista di un percorso altalenante in campionato, attualmente occupa la 12esima posizione ed è vicinissima alla zona playoff ma anche a quella playout. Una situazione fuori dal campo potrebbe condizionare il rendimento della squadra. Disavventura per Antonio. Dued’arma da fuoco sono stati esplosi all’indirizzo deldel tecnico. L’episodio è avvenuto tra le 3 e le 4 del mattino del 23 febbraio a Melendugno, comune della provincia di Lecce dove risiede l’allenatore. Duediavrebberoto la parte posteriore dell’Audi A6 di proprietà dell’allenatore. Ad avviare ...