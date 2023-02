Atp Rio de Janeiro 2023 | Fognini chiude la pratica Barrios-Vera dopo l’interruzione

(Di giovedì 23 febbraio 2023) Nessun problema per Fabionella prosecuzione del match contro Tomas, valida per il primo turno dell’Atp di Rio dee interrotta, ieri, a causa della pioggia, a soli due punti dal successo dell’azzurro., quindi, ha sfruttato l’occasione di portare a casa la sua prima vittoria stagionale, con il punteggio complessivo della sfida di 6-2 6-3., infatti, non è riuscito a tenere il servizio, dando quindi un nuovo spiraglio al cileno, ma nel game successivo ha piazzato l’immediato contro-break che è valso la vittoria. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #RioOpen, #Fognini chiude la pratica #BarriosVera nella prosecuzione dell'incontro - Tennis_Ita : ATP 500 Rio, Fognini si sblocca: batte Barrios Vera all'esordio e conquista la sua prima vittoria stagionale. E ora… - Joe_96Smith : RT @Joseg_mat: ATP Rio ?????? Alex Molcan +110 2u ?? - Joseg_mat : ATP Rio ?????? Alex Molcan +110 2u ?? - Gazzetta_it : Atp 500 Rio de Janeiro: Fognini e Alcaraz fermati a un passo dalla vittoria -

Novak Djokovic ha affermato che la sua partecipazione al torneodi Indian Wells Open e al Miami Open è 'fuori dal suo controllo'. Djokovic, che il mese scorso ...spagnolo dovesse vincere ilOpen.Fuori al secondo turno di Buenos Aires contro il peruviano numero 81 al mondo Varillas, la storia si è ripetuta, e intono ancora più grave, contro Nicolas Jarry all'500 di. Questa volta ...

ATP Rio: la pioggia ferma Fognini e Alcaraz ad un game dalla vittoria. Riprenderanno i loro match questa sera Ubitennis

ATP Rio: altra sconfitta per Lorenzo Musetti, eliminato all’esordio da Nicolas Jarry Ubitennis

Tennis: Rio, Fognini fermato dalla pioggia Agenzia ANSA

Tennis, ATP Rio de Janeiro 2023: la pioggia ferma Fabio Fognini ad un passo dalla vittoria OA Sport

Pronostici tennis oggi 21/2/2023: quote Atp Doha e Rio de Janiero bwin News Italia

Dopo l'interruzione per pioggia, il ligure ha completato l'opera e sconfitto il qualificato cileno per conquistare l'accesso agli ottavi di finale ...Fabio Fognini ottiene la sua prima vittoria dell’anno. Un successo per il quale il ligure ha dovuto aspettare un giorno in più, vista l’interruzione per pioggia di ieri. Il nativo di Arma di Taggia ha ...