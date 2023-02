ATP Marsiglia: a che ora e dove vedere oggi Sinner-Fils in TV e in streaming (Di giovedì 23 febbraio 2023) oggi, giovedì 23 febbraio, all’ATP 250 di Marsiglia si giocherà l’incontro Sinner-Fils, valido per il secondo turno del torneo. Si tratta del remake della sfida andata in scena nella semifinale dell’ATP Montpellier due settimane fa, con Jannik vincitore in due set sulla giovane stella del tennis francese (l’altoatesino ha poi vinto l’Open Sud de France battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy). Testa di serie numero due del tabellone, dietro solo all’amico Hubert Hurkacz, l’attuale numero 12 del ranking va a caccia della terza finale in questo mese di febbraio, dopo la vittoria a Montpellier e la finale persa a Rotterdam contro un Medvedev tornato in grande spolvero. Di seguito le informazioni sull’orario d’inizio e dove vedere il match tra Sinner e ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 23 febbraio 2023), giovedì 23 febbraio, all’ATP 250 disi giocherà l’incontro, valido per il secondo turno del torneo. Si tratta del remake della sfida andata in scena nella semifinale dell’ATP Montpellier due settimane fa, con Jannik vincitore in due set sulla giovane stella del tennis francese (l’altoatesino ha poi vinto l’Open Sud de France battendo in finale lo statunitense Maxime Cressy). Testa di serie numero due del tabellone, dietro solo all’amico Hubert Hurkacz, l’attuale numero 12 del ranking va a caccia della terza finale in questo mese di febbraio, dopo la vittoria a Montpellier e la finale persa a Rotterdam contro un Medvedev tornato in grande spolvero. Di seguito le informazioni sull’orario d’inizio eil match trae ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... zazoomblog : LIVE Sinner-Fils ATP Marsiglia 2023 in DIRETTA: c’è l’immediata rivincita dopo Montpellier - #Sinner-Fils… - Ubitennis : ATP Marsiglia: Fils prenota la rivincita con Sinner, Wawrinka rimonta Gasquet - Sinnerc4 : RT @lorenzofares: Montpellier ?? Marsiglia 12 giorni dopo, sarà ancora Jannik #Sinner ???? vs Arthur Fils ????, e ancora in Francia Il franc… - sportface2016 : ATP Marsiglia 2023: programma, orari e ordine di gioco giovedì 23 febbraio con #Sinner-#Fils - Fprime86 : RT @lorenzofares: Montpellier ?? Marsiglia 12 giorni dopo, sarà ancora Jannik #Sinner ???? vs Arthur Fils ????, e ancora in Francia Il franc… -