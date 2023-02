Atp Marsiglia 2023, Sinner si ritira e non gioca contro Fils: ecco cosa succede con le scommesse (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jannik Sinner si è ritirato dal torneo Atp di Marsiglia 2023 e non gioca al secondo turno contro Fils: ecco cosa succede con le scommesse. L’azzurro, che aveva usufruito del bye al primo turno, ha sciolto le riserve a pochissimi minuti dall’inizio dell’incontro, e dunque avanza ai quarti il francese. Da capire se si tratta di una scelta esclusivamente per preservare il proprio fisico dopo due settimane in cui ha raggiunto la finale o se si tratta di un nuovo imprecisato problema di infortunio. Sinner SI ritira PRIMA DI giocaRE contro Fils Sinner si ritira ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Janniksi èto dal torneo Atp die nonal secondo turnocon le. L’azzurro, che aveva usufruito del bye al primo turno, ha sciolto le riserve a pochissimi minuti dall’inizio dell’in, e dunque avanza ai quarti il francese. Da capire se si tratta di una scelta esclusivamente per preservare il proprio fisico dopo due settimane in cui ha raggiunto la finale o se si tratta di un nuovo imprecisato problema di infortunio.SIPRIMA DIREsi...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fprime86 : RT @sportface2016: #AtpMarsiglia 2023, #Sinner annuncia il forfait: l'altoatesino non giocherà contro #Fils - sportface2016 : #AtpMarsiglia 2023, #Sinner annuncia il forfait: l'altoatesino non giocherà contro #Fils - infoitsport : ATP Marsiglia: Jannik Sinner non si ferma, in quota l'azzurro è favorito per il titolo - infoitsport : ATP Marsiglia 2023, Jannik Sinner già in campo ad allenarsi con Hubert Hurkacz! - infoitsport : ATP Marsiglia 2023, Jannik Sinner favorito principale per il titolo secondo i book -