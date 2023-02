Atp Marsiglia 2023, Sinner dà forfait per la febbre (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Niente esordio per Jannik Sinner, unico azzurro in gara all’Atp 250 di Marsiglia (veloce indoor, montepremi 707.510 euro). Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 12 del mondo e seconda testa di serie, ha dato forfait a pochi minuti dall’ingresso in gara direttamente al secondo turno contro il 18enne francese Arthur Fils, numero 118 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild card, che così approda ai quarti di finale. “Dopo il match di Rotterdam ho iniziato a stare male. Negli ultimi giorni non avevo energie, non mi sono allenato bene. Ho un po’ di febbre. Abbiamo aspettato fino all’ultimo, ma purtroppo non sono in buona forma”, ha dichiarato Sinner. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 23 febbraio 2023) (Adnkronos) – Niente esordio per Jannik, unico azzurro in gara all’Atp 250 di(veloce indoor, montepremi 707.510 euro). Il 21enne di Sesto Pusteria, numero 12 del mondo e seconda testa di serie, ha datoa pochi minuti dall’ingresso in gara direttamente al secondo turno contro il 18enne francese Arthur Fils, numero 118 del ranking Atp e in tabellone grazie ad una wild card, che così approda ai quarti di finale. “Dopo il match di Rotterdam ho iniziato a stare male. Negli ultimi giorni non avevo energie, non mi sono allenato bene. Ho un po’ di. Abbiamo aspettato fino all’ultimo, ma purtroppo non sono in buona forma”, ha dichiarato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

