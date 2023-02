Atp Marsiglia 2023, Sinner annuncia il forfait: l’altoatesino non giocherà contro Fils (Di giovedì 23 febbraio 2023) Jannik Sinner non scenderà in campo nel secondo turno del torneo Atp di Marsiglia 2023. Il tennista altoatesino, dopo due settimane estremamente impegnative con la due finali di Montpellier e Rotterdam in cui ha riportato una vittoria ed una sconfitta, ha deciso all’ultimo momento di non prendere parte alla competizione sul cemento francese. La motivazione ufficiale di questo forfait sarebbe da ricondurre a qualche linea di febbre. Sinner avrebbe dovuto affrontare il francese Arthur Fils, in una rivincita della sfida già andata in scena qualche giorno fa in Olanda. A questo punto non resta che attendere che l’azzurro recuperi le energie in vista dei prossimi impegni, soprattutto dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Il francese, invece, avanza ai quarti di finale senza giocare, ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Janniknon scenderà in campo nel secondo turno del torneo Atp di. Il tennista altoatesino, dopo due settimane estremamente impegnative con la due finali di Montpellier e Rotterdam in cui ha riportato una vittoria ed una sconfitta, ha deciso all’ultimo momento di non prendere parte alla competizione sul cemento francese. La motivazione ufficiale di questosarebbe da ricondurre a qualche linea di febbre.avrebbe dovuto affrontare il francese Arthur, in una rivincita della sfida già andata in scena qualche giorno fa in Olanda. A questo punto non resta che attendere che l’azzurro recuperi le energie in vista dei prossimi impegni, soprattutto dei Masters 1000 di Indian Wells e Miami. Il francese, invece, avanza ai quarti di finale senza giocare, ...

