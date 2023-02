Atp Marsiglia 2023: orari e ordine di gioco venerdì 24 febbraio (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata di domani andranno i scena i quarti di finale dell’Atp 250 di Marsiglia. Partita del giorno la sfida tra Dimitrov e Bublik, due giocatori talentosi ma molto discontinui. Buona occasione per Fils che, davanti al pubblico di casa, proverà a guadagnarsi la semifinale battendo Wawrinka. Qui di seguito il programma completo della giornata. CENTRAL ore 12:30 Arneodo/Weissborn vs (2) Mahut/Martin non prima delle 14:30 (1) Hurkacz vs Ymer a seguire (4) Dimitrov vs Bublik non prima delle 18 Wawrinka vs (WC) Fils non prima delle 20 Bonzi vs De Minaur/Ritschard SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata di domani andranno i scena i quarti di finale dell’Atp 250 di. Partita del giorno la sfida tra Dimitrov e Bublik, due giocatori talentosi ma molto discontinui. Buona occasione per Fils che, davanti al pubblico di casa, proverà a guadagnarsi la semifinale battendo Wawrinka. Qui di seguito il programma completo della giornata. CENTRAL ore 12:30 Arneodo/Weissborn vs (2) Mahut/Martin non prima delle 14:30 (1) Hurkacz vs Ymer a seguire (4) Dimitrov vs Bublik non prima delle 18 Wawrinka vs (WC) Fils non prima delle 20 Bonzi vs De Minaur/Ritschard SportFace.

