ATP Marsiglia 2023: avanzano Hurkacz e Dimitrov tra i forfait di Sinner e Goffin (Di giovedì 23 febbraio 2023) Non si può dire che sia stata una giornata fortunata all'ATP 250 di Marsiglia. Due, infatti, i forfait, quelli di David Goffin e Jannik Sinner, a funestare la giornata nel giovedì che chiude gli ottavi di finale nel torneo indoor francese. Ad avvantaggiarsi delle due situazioni legate al belga e all'azzurro sono lo svedese Mikael Ymer e il transalpino Arthur Fils. L'avversario di Ymer sarà il numero 1 del seeding, il polacco Hubert Hurkacz. Per lui, però, serve un po' di tempo prima di carburare e battere lo svizzero Leandro Riedi, che deve alla fine piegarsi al più forte avversario per 4-6 6-3 6-2. Jannik Sinner dà forfait a Marsiglia: non gioca contro Fils. Cos'è successo al tennista italiano? Molto più facile il compito di Grigor ...

