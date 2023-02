ATP Doha 2023, Lehecka sorprende Rubley e trova Murray in semifinale. Dall’altra parte rivincita Medvedev-Auger-Aliassime (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da una parte una semifinale inattesa, Dall’altra il match che tutti si aspettavano. Possiamo riassumere con questa frase la Final 4 dell’ATP di Doha, giunto all’edizione numero 32 e che incoronerà domenica il successore di Roberto Bautista Agut sul cemento qatariota. Le sorprese sono focalizzate nella parte alta del seeding, che vede giocatori alquanto inaspettati a questo punto del torneo. Jiri Lehecka fa il colpaccio e sconfigge, nella prima partita di giornata, la prima testa di serie Andrey Rublev; se il russo aveva già incontrato problematiche nella sfida precedente con Tallon Griekspoor, quest’oggi non ha fatto nulla per dissipare i dubbi sul suo conto,regalando al ceco la seconda semifinale in carriera nel circuito maggiore. A sfidarlo sarà il solito, gigantesco ... Leggi su oasport (Di giovedì 23 febbraio 2023) Da unaunainattesa,il match che tutti si aspettavano. Possiamo riassumere con questa frase la Final 4 dell’ATP di, giunto all’edizione numero 32 e che incoronerà domenica il successore di Roberto Bautista Agut sul cemento qatariota. Le sorprese sono focalizzate nellaalta del seeding, che vede giocatori alquanto inaspettati a questo punto del torneo. Jirifa il colpaccio e sconfigge, nella prima partita di giornata, la prima testa di serie Andrey Rublev; se il russo aveva già incontrato problematiche nella sfida precedente con Tallon Griekspoor, quest’oggi non ha fatto nulla per dissipare i dubbi sul suo conto,regalando al ceco la secondain carriera nel circuito maggiore. A sfidarlo sarà il solito, gigantesco ...

