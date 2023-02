Atp Doha 2023: Lehecka piega Rublev al terzo, avanti Aliassime e Medvedev (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata di oggi si sono giocati i quarti di finale dell’Atp 250 di Doha. Nel primo match del giorno Lehecka da seguito al suo ottimo profilo di forma e batte al terzo set la testa di serie numero 1 Rublev. 4-6 6-4 6-3 il punteggio a favore del ceco che in semifinale affronterà Murray che ha sofferto più del previsto con il francese Muller vincendo in rimonta 4-6 6-1 6-2. Nella parte bassa del tabellone Medvedev lascia un set a O’Connell ma si salva al terzo, 6-2 4-6 7-5 a favore della testa di serie numero 3 che al prossimo turno incontrerò Auger Aliassime che ha evitato i tre set contro Davidovich Fokina vincendo nel tie break del secondo set, 6-4 7-5(5) il risultato finale. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Nella giornata di oggi si sono giocati i quarti di finale dell’Atp 250 di. Nel primo match del giornoda seguito al suo ottimo profilo di forma e batte alset la testa di serie numero 1. 4-6 6-4 6-3 il punteggio a favore del ceco che in semifinale affronterà Murray che ha sofferto più del previsto con il francese Muller vincendo in rimonta 4-6 6-1 6-2. Nella parte bassa del tabellonelascia un set a O’Connell ma si salva al, 6-2 4-6 7-5 a favore della testa di serie numero 3 che al prossimo turno incontrerò Augerche ha evitato i tre set contro Davidovich Fokina vincendo nel tie break del secondo set, 6-4 7-5(5) il risultato finale. SportFace.

