Atletica, World Indoor Tour 2023: cinque azzurri convocati per la tappa di Birmingham (Di giovedì 23 febbraio 2023) Il World Indoor Tour di Atletica leggera, nella sua versione Gold, è giunto all’ultima tappa che andrà in scena a Birmingham a meno di una settimana dall’inizio degli Europei di Istanbul. Sono cinque gli atleti azzurri convocati per questo appuntamento: si tratta della primatista italiana dell’asta Roberta Bruni, del recordman dei 1500 Indoor Ossama Meslek, dell’ottocentista Elena Bellò (nei 1000), della sprinter Gloria Hooper e del saltatore in alto Marco Fassinotti. In particolar modo all’Utilita Bruni incontra molte delle principali rivali per le posizioni prestigiose di Istanbul: la slovena Tina Sutej è la migliore dell’anno con 4,82, la finlandese Wilma Murto ha la medaglia d’oro di Monaco al collo, la greca ... Leggi su sportface (Di giovedì 23 febbraio 2023) Ildileggera, nella sua versione Gold, è giunto all’ultimache andrà in scena aa meno di una settimana dall’inizio degli Europei di Istanbul. Sonogli atletiper questo appuntamento: si tratta della primatista italiana dell’asta Roberta Bruni, del recordman dei 1500Ossama Meslek, dell’ottocentista Elena Bellò (nei 1000), della sprinter Gloria Hooper e del saltatore in alto Marco Fassinotti. In particolar modo all’Utilita Bruni incontra molte delle principali rivali per le posizioni prestigiose di Istanbul: la slovena Tina Sutej è la migliore dell’anno con 4,82, la finlandese Wilma Murto ha la medaglia d’oro di Monaco al collo, la greca ...

